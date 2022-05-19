Языковой экзамен для претендентов на гражданство и госдолжности будет одинаковым

13:31 17 декабря Киев, Украина

Член Нацкомиссии по стандартам государственного языка Юлия Чернобров сообщила, что экзамен по украинскому языку для лиц претендующих на госдолжности и на получение гражданства будет проходить по одной схеме.





"Процедура экзамена и для лиц, претендующих на занятие определенных законом должностей, и для лиц, которые будут сдавать экзамен для получения гражданства Украины - одинакова. Исходим из того, что экзамен именно на владение государственным языком. Поэтому, при письменной части экзамена претендент:



▪️ должен показать умения, понимать все, что он слышит и читает;

▪️ полностью понимает общий смысл прочитанного;

▪️ умеет критически оценить ситуацию;

▪️ может интерпретировать оценки и выводы автора,

▪️ логично и последовательно умеет выражать свои мысли в письменной форме средствами государственного языка;

▪️ писать понятные, хорошо структурированные тексты различной тематики;

▪️ выкладывать и доказывать свою позицию;

▪️ приводить аргументы, делать выводы", - отметила член комиссии.



Также Чернобров сообщила об условиях устного экзамена.



"Претендент должен:



▪️ показать умение связно, логично и спонтанно высказываться на общие темы;

▪️ пользоваться лексическим и фразеологическим богатством украинского языка;

▪️ свободно общаться на любую тему, связанную с профессиональной сферой;

▪️ убедительно отстаивать свою позицию, приводить аргументы, завершать официальную беседу;

▪️ выстраивать свое вербальное поведение в соответствии с ситуацией и модели общения в сфере исполнения служебных обязанностей.



В общем, во время экзамена претендент должен одинаково свободно, правильно и уместно использовать широкий диапазон языковых выразительных средств во всех видах речевой деятельности", - отметила филологиня.



По ее словам, национальная комиссия по стандартам государственного языка заблаговременно обнародует информацию об организации и проведении экзамена, а также предоставит все нормативные документы, регулирующие проведение экзамена на сайте Министерства образования и науки Украины. Также будут предоставлен образец испытательной работы, инструкции для претендентов и другие сопроводительные документы.