Японский премьер-министр намерен нанести визит в Киев

09:53 23 января Киев, Украина

В феврале премьер-министр Японии Фумио Кисида планирует посетить в Киев для переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом сообщило издание Yomiuri со ссылкой на источники в японском правительстве.

Как глава G7 в этом году, Япония хочет показать, что намерена продолжать оказывать поддержку Украине, а также планирует обнародовать совместное с Киевом заявление об осуждении агрессии россии.

Министерство иностранных дел Японии пока не комментирует информацию СМИ, но, выступая в телевизионной программе заместитель главного секретаря кабинета министров Сэйдзи Кихара сказал, что Япония должна рассмотреть такую идею.

Ранее в этом месяце японский лидер сказал президенту Зеленскому во время телефонного разговора, что подумает над приглашением посетить Киев.