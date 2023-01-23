Японский премьер-министр намерен нанести визит в Киев

В феврале премьер-министр Японии Фумио Кисида планирует посетить в Киев для переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Об этом сообщило издание Yomiuri со ссылкой на источники в японском правительстве.
Как глава G7 в этом году, Япония хочет показать, что намерена продолжать оказывать поддержку Украине, а также планирует обнародовать совместное с Киевом заявление об осуждении агрессии россии.
Министерство иностранных дел Японии пока не комментирует информацию СМИ, но, выступая в телевизионной программе заместитель главного секретаря кабинета министров Сэйдзи Кихара сказал, что Япония должна рассмотреть такую идею.
Ранее в этом месяце японский лидер сказал президенту Зеленскому во время телефонного разговора, что подумает над приглашением посетить Киев.
Об этом сообщило издание Yomiuri со ссылкой на источники в японском правительстве.
Как глава G7 в этом году, Япония хочет показать, что намерена продолжать оказывать поддержку Украине, а также планирует обнародовать совместное с Киевом заявление об осуждении агрессии россии.
Министерство иностранных дел Японии пока не комментирует информацию СМИ, но, выступая в телевизионной программе заместитель главного секретаря кабинета министров Сэйдзи Кихара сказал, что Япония должна рассмотреть такую идею.
Ранее в этом месяце японский лидер сказал президенту Зеленскому во время телефонного разговора, что подумает над приглашением посетить Киев.
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