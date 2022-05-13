Япония запретит экспорт для рф

Япония не будет экспортировать в Россию высокотехнологичные товары.
Об этом в Telegram-канале сообщил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.
Ермак отметил, что санкции уже заставляют РФ использовать компьютерные чипы из посудомоечных машин и холодильников в некоторой военной технике.
10 мая Япония ввела новые санкции против РФ. Так, под ограничения попали 130 человек, в том числе премьер-министр России, заместитель секретаря Совбеза РФ, главари "Л/ДНР" и другие. Также был расширен список подсанкционных компаний и организаций, связанных с оборонным сектором.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии