Япония запретит экспорт для рф

11:56 13 мая Киев, Украина

Япония не будет экспортировать в Россию высокотехнологичные товары.

Об этом в Telegram-канале сообщил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.

"Речь идет о 3D-принтерах, квантовых компьютерах и электронных микроскопах. Россия без технологий все больше будет напоминать Советский Союз", - написал он.

Ермак отметил, что санкции уже заставляют РФ использовать компьютерные чипы из посудомоечных машин и холодильников в некоторой военной технике.

10 мая Япония ввела новые санкции против РФ. Так, под ограничения попали 130 человек, в том числе премьер-министр России, заместитель секретаря Совбеза РФ, главари "Л/ДНР" и другие. Также был расширен список подсанкционных компаний и организаций, связанных с оборонным сектором.