Япония выступает за реформу Совбеза ООН из-за агрессии россии

Япония поддерживает реформу Совбеза ООН, а также призывает Украину и многие другие страны выступать с конкретными предложениями и идеями.
Об этом заявил японский посол Кунинори Мацуда в интервью агентству Интерфакс.
Напомним, в понедельник, 26 декабря Украина официально подняла вопрос исключения россии из Совбеза ООН. В МИД Эстонии отметили, что большой международной поддержки у Украины по вопросу исключения россии из Совбеза ООН нет, а рассмотрение данного предложения было бы возможно лишь при условии согласия очень большого количества государств.
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