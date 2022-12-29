Япония выступает за реформу Совбеза ООН из-за агрессии россии

Об этом заявил японский посол Кунинори Мацуда в интервью агентству Интерфакс.

"Еще до начала этой войны в течение многих лет Япония была, есть и будет самым стойким сторонником реформы ООН и особенно реформы Совета Безопасности ООН. Как мы можем добиться реформы Совета Безопасности ООН? Это непростая задача, но есть один момент, который ясно показывает необходимость реформ. И это - война. Член Совета Безопасности ООН начал одностороннюю агрессию. Это не было предусмотрено отцами-основателями ООН", - отметил дипломат.