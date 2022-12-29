Япония выступает за реформу Совбеза ООН из-за агрессии россии

16:19 29 декабря Киев, Украина

Япония поддерживает реформу Совбеза ООН, а также призывает Украину и многие другие страны выступать с конкретными предложениями и идеями.
 
Об этом заявил японский посол Кунинори Мацуда в интервью агентству Интерфакс.
"Еще до начала этой войны в течение многих лет Япония была, есть и будет самым стойким сторонником реформы ООН и особенно реформы Совета Безопасности ООН. Как мы можем добиться реформы Совета Безопасности ООН? Это непростая задача, но есть один момент, который ясно показывает необходимость реформ. И это - война. Член Совета Безопасности ООН начал одностороннюю агрессию. Это не было предусмотрено отцами-основателями ООН", - отметил дипломат.
Напомним, в понедельник, 26 декабря Украина официально подняла вопрос исключения россии из Совбеза ООН. В МИД Эстонии отметили, что большой международной поддержки у Украины по вопросу исключения россии из Совбеза ООН нет, а рассмотрение данного предложения было бы возможно лишь при условии согласия очень большого количества государств. 
 