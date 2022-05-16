Япония выделит кредит Украине на льготных условиях

16:13 16 мая Киев, Украина

Украина и Япония подписали соглашение о предоставлении кредита в размере 100 млн долларов США на льготных условиях.

Эти деньги будут направлены на финансирование приоритетных расходов - обеспечение первоочередных социальных, гуманитарных нужд, на здравоохранение и поддержку переселенцев.



Министр финансов Украины Сергей Марченко и Президент Японского агентства международного сотрудничества Джайка (JICA) Др. Акихико Танака подписали кредитное соглашение по предоставлению Украине кредита в размере 100 млн долларов США на льготных условиях.



Об этом сообщает Министерство финансов Украины в понедельник, 16 мая.

"Льготный кредит в 13 млрд иен, являющийся первой частью согласованной финансовой помощи между Украиной и Японией, будет направлен в государственный бюджет для финансирования приоритетных расходов, в первую очередь, на поддержку наиболее незащищенного населения Украины", - отметил Сергей Марченко.

В подписанном Соглашении, прежде всего, речь идет о бюджетной поддержке стабилизации ситуации в Украине, в частности, обеспечении первоочередных социальных, гуманитарных расходов, расходов на здравоохранение, поддержку внутриперемещенных лиц и других приоритетных расходов.



Срок погашения кредита - 30 лет, в том числе льготный период - 10 лет, процентная ставка - 1% годовых.