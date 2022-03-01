Япония ввела санкции против руководства РФ, включая Путина, Медведева, Шойгу и Лаврова

Правительство Японии ввело санкции против руководства России. Ограничения касаются лично Владимира Путина. Об этом сообщает Kyodonews.
Японские санкции относятся к российскому государственному руководству, а также организациям и компаниям. Об этом сообщили в МИДе страны.
Персональные ограничения касаются:
Японские санкции относятся к российскому государственному руководству, а также организациям и компаниям. Об этом сообщили в МИДе страны.
Персональные ограничения касаются:
- президента Владимира Путина,
- министра иностранных дел Сергея Лаврова,
- главы минобороны Сергея Шойгу,
- заместителя главы совета безопасности Дмитрия Медведева,
- секретаря Совбеза Николая Петрушева,
- начальника генштаба Валерия Герасимова,
- еще трое чиновников.
Известно, что Япония заморозит их активы.
Также страна ввела экспортные санкции против государства-агрессора. Они касаются 49 компаний и организаций. Среди них ФСБ, ГРУ, «Ростех» и т.д.
Также страна ввела экспортные санкции против государства-агрессора. Они касаются 49 компаний и организаций. Среди них ФСБ, ГРУ, «Ростех» и т.д.
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