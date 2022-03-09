Япония впервые в истории предоставит Украине помощь для ВСУ

17:40 08 Март Киев, Украина

Впервые в истории Япония предоставит Украине военную помощь, а именно защитные орудия для украинских военных, сообщил посол Украины в Японии Сергей Корсунский.

"Подобный акт состоялся впервые в истории Японии. Хочу, чтобы вы знали – Японией оказывается беспрецедентная поддержка Украине", — подчеркнул Корсунский.

🔻 Японцы предоставят украинцам бронежилеты, шлемы, палатки, зимнюю одежду, медикаменты, генераторы, камеры, разнообразные орудия для использования в чрезвычайных ситуациях.



🔻 Ранее Япония запретила ввозить в Россию оборудование для нефтеперерабатывающей отрасли. Также Токио ввел санкции против граждан и компаний РФ и Белоруссии.



🔻 Японская Honda остановит экспорт автомобилей, мотоциклов и другой продукции в РФ. А Mazda больше не будет отправлять запчасти в страну-агрессор.



Спасибо дружественной Японии за поддержку и помощь. Вместе уничтожим террористов!