Япония впервые в истории предоставит Украине помощь для ВСУ

Впервые в истории Япония предоставит Украине военную помощь, а именно защитные орудия для украинских военных, сообщил посол Украины в Японии Сергей Корсунский.
🔻 Японцы предоставят украинцам бронежилеты, шлемы, палатки, зимнюю одежду, медикаменты, генераторы, камеры, разнообразные орудия для использования в чрезвычайных ситуациях.
🔻 Ранее Япония запретила ввозить в Россию оборудование для нефтеперерабатывающей отрасли. Также Токио ввел санкции против граждан и компаний РФ и Белоруссии.
🔻 Японская Honda остановит экспорт автомобилей, мотоциклов и другой продукции в РФ. А Mazda больше не будет отправлять запчасти в страну-агрессор.
Спасибо дружественной Японии за поддержку и помощь. Вместе уничтожим террористов!
🔻 Ранее Япония запретила ввозить в Россию оборудование для нефтеперерабатывающей отрасли. Также Токио ввел санкции против граждан и компаний РФ и Белоруссии.
🔻 Японская Honda остановит экспорт автомобилей, мотоциклов и другой продукции в РФ. А Mazda больше не будет отправлять запчасти в страну-агрессор.
Спасибо дружественной Японии за поддержку и помощь. Вместе уничтожим террористов!
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