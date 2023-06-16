Япония ужесточает санкции против россии из-за вторжения в Украину

11:15 26 мая Киев, Украина

Япония приняла решение о дальнейшем ужесточила санкции в отношении россии в связи с военным вторжением в Украину.



Эту информацию обнародовало Министерство иностранных дел Японии 26 мая. По новым мерам, Япония замораживает активы 17 физических лиц и 78 организаций из россии, имеющих связь с аннексией Крыма или дестабилизацией ситуации на востоке Украины.



Более того, вводятся ограничения в отношении семи лиц из восточных и южных регионов Украины, которые имеют причастность к незаконному "присоединению" территорий к российской федерации.



В список санкций вошли высокопоставленные военные россии, включая Михаила Зусько, начальника штаба российской военной группировки "Запад", Михаила Теплинского, командующего Воздушно-десантными войсками россии, и Сергея Каракаева, командующего ракетными войсками стратегического назначения.



Кроме того, в список попали руководитель и члены совета директоров государственного концерна "Алмаз-Антей" Ян Новиков, командир батальона "Спарта" Артем Жога и ведущая Ольга Скабеева.



Среди организаций, чьи активы будут заморожены, упоминаются НПП "Связь", завод "Метеор" и предприятия российской авиационной и оборонной промышленности.



Кроме того, применяются экспортные ограничения в отношении 80 российских организаций, включая Фонд перспективных исследований, Федеральную службу по военно-техническому сотрудничеству, АО "Концерн Автоматика", компанию "КАМАЗ", фонд "Сколково", Государственный летно-испытательный центр имени В.П. Чкалова, оператора "Мегафон" и других.