Япония установила новые санкции против россии

Япония вынесла новые санкции против россии из-за ее полномасштабного вторжения в Украину.
Об этом сообщает МИД Японии.
В список ограничений попали Россельхозбанк и Московский кредитный банк.
Под санкции также попал Белорусский банк развития и реконструкции.
В МИД также сообщили, что Япония введет запрет на экспорт в рф товаров, способствующих укреплению промышленной инфраструктуры. О какой именно продукции идет речь, пока не уточняется.
В список ограничений попали Россельхозбанк и Московский кредитный банк.
Под санкции также попал Белорусский банк развития и реконструкции.
В МИД также сообщили, что Япония введет запрет на экспорт в рф товаров, способствующих укреплению промышленной инфраструктуры. О какой именно продукции идет речь, пока не уточняется.
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