Япония установила новые санкции против россии

08:41 07 июня Киев, Украина

Япония вынесла новые санкции против россии из-за ее полномасштабного вторжения в Украину.

 
Об этом сообщает МИД Японии.

В список ограничений попали Россельхозбанк и Московский кредитный банк.

Под санкции также попал Белорусский банк развития и реконструкции.

В МИД также сообщили, что Япония введет запрет на экспорт в рф товаров, способствующих укреплению промышленной инфраструктуры. О какой именно продукции идет речь, пока не уточняется.