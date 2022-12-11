Япония предоставит помощь ГСЧС и общинам Киевской области

19:00 08 декабря Киев, Украина





Министр внутренних дел Денис Монастырский поблагодарил за эту



Украинское ведомство отмечает, что при поддержке правительства Японии в сотрудничестве с ПРООН в Украине начат новый проект международной технической помощи с участием ГСЧС Украины и ряда общин на Киевщине общей стоимостью 4,5 млн. долларов США.



Этот проект предусматривает предоставление пиротехническим подразделениям ГСЧС автомобилей, средств бронезащиты, металлодетекторов, другого спецоборудования.



Кроме того, Японское агентство международного сотрудничества (JICA) начало сотрудничество с ГСЧС в области разминирования. Токио выделит 4,5 млн. долларов помощи ГСЧС и общинам Киевской области. Об этом сообщает МВД Украины в четверг, 8 декабря.Министр внутренних дел Денис Монастырский поблагодарил за эту помощь со стороны Токио посла Японии в Украине Мацуду Кунинори.Украинское ведомство отмечает, что при поддержке правительства Японии в сотрудничестве с ПРООН в Украине начат новый проект международной технической помощи с участием ГСЧС Украины и ряда общин на Киевщине общей стоимостью 4,5 млн. долларов США.Этот проект предусматривает предоставление пиротехническим подразделениям ГСЧС автомобилей, средств бронезащиты, металлодетекторов, другого спецоборудования.Кроме того, Японское агентство международного сотрудничества (JICA) начало сотрудничество с ГСЧС в области разминирования.

"Разминирование для нас очень важно в смысле доступа к объектам критической инфраструктуры, дорогам, другим составляющим жизнеобеспечения. С другой стороны, разминирование является длинной историей продолжительностью в годы. Учитывая это, мы можем определить и планировать направления такой совместной работы на десятилетия вперед", - отметил Монастырский.

Участники встречи также коснулись и вопроса обеспечения мобильных Пунктов Несокрушимости всем необходимым и в целом преодоления вызовов, которые готовит зима.



Монастырский проинформировал партнеров, что в системе ГСЧС уже развернуто более тысячи Пунктов Несокрушимости, из которых 300 являются передвижными.



Глава МВД поблагодарил японскую сторону за длительную и последовательную практическую помощь в создании и реформировании украинской полиции.



Посол Кунинори заверил в поддержке украинских партнеров и всего народа Украины, ведущего справедливую борьбу за собственную государственность.