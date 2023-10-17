Япония поможет Украине разминировать деоккупированные территории и восстанавливать агросектор

09:46 17 октября Киев, Украина

Украина и Япония 17 октября обсудили сотрудничество в сельскохозяйственном секторе, экспорт зерновых «Путями солидарности» ситуацию в аграрной отрасли и разминирование Украины.





Первый заместитель главы Об этом идет речь на сайте Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.Первый заместитель главы Минагрополитики Тарас Высоцкий рассказал о проблемах украинских малых и средних агропредпринимателей в результате полномасштабного вторжения рф в Украину, в частности, о различных программах помощи и грантах.

"Поддержка фермеров включает в себя непосредственное финансирование и ресурсную помощь семенами, удобрениями. Такая помощь планируется со следующего года за средства Европейского Союза", — сказал Высоцкий.

По его словам, в проекте бюджета на 2024 год запланировано почти 800 млн гривен в поддержку аграриев на деоккупированных территориях, 20 млн евро из которых Украина получила от ЕС. Это безвозвратная помощь для сельхозпредпринимателей.



В ведомстве подчеркнули, что одна из актуальных проблем аграриев – заминированные поля. Для этого в бюджете на следующий год было выделено 2 млрд грн.



В свою очередь японская сторона заверила в поддержке и помощи Украины со стороны правительства Токио. В частности, в вопросе гуманитарного разминирования относительно восстановления агросектора.