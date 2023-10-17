Япония поможет Украине разминировать деоккупированные территории и восстанавливать агросектор

Украина и Япония 17 октября обсудили сотрудничество в сельскохозяйственном секторе, экспорт зерновых «Путями солидарности» ситуацию в аграрной отрасли и разминирование Украины.
Об этом идет речь на сайте Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.
Первый заместитель главы Минагрополитики Тарас Высоцкий рассказал о проблемах украинских малых и средних агропредпринимателей в результате полномасштабного вторжения рф в Украину, в частности, о различных программах помощи и грантах.
Первый заместитель главы Минагрополитики Тарас Высоцкий рассказал о проблемах украинских малых и средних агропредпринимателей в результате полномасштабного вторжения рф в Украину, в частности, о различных программах помощи и грантах.
По его словам, в проекте бюджета на 2024 год запланировано почти 800 млн гривен в поддержку аграриев на деоккупированных территориях, 20 млн евро из которых Украина получила от ЕС. Это безвозвратная помощь для сельхозпредпринимателей.
В ведомстве подчеркнули, что одна из актуальных проблем аграриев – заминированные поля. Для этого в бюджете на следующий год было выделено 2 млрд грн.
В свою очередь японская сторона заверила в поддержке и помощи Украины со стороны правительства Токио. В частности, в вопросе гуманитарного разминирования относительно восстановления агросектора.
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