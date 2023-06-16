Япония передаcт Украине около 100 транспортных средств

18:40 24 мая Киев, Украина

Министр обороны Японии Тосиро Ино вручил послу Украины Сергею Корсунскому документ, в котором перечислены количество и типы транспортных средств, которые будут переданы Украине. Среди них — полутонные грузовики, высокомобильные транспортные средства и погрузочно-разгрузочные машины.

«Мы надеемся, что вторжение прекратится как можно скорее и мирная повседневная жизнь вернется. Мы окажем столько поддержки, сколько сможем», — сказала Ино.

Пожертвование, которое также включает 30 000 продовольственных пайков, было сделано в связи с тем, что Япония пересмотрела свою политику по передаче военной техники в рамках новой концепции национальной безопасности, позволяющей ее вооруженным силам играть более активную роль, отойдя от принципа самообороны, существовавшего после Второй мировой войны.

В то время как другие страны поставляли танки, ракеты и истребители в Украину, Япония ограничивала свои пожертвования нелетальным оборудованием из-за своей политики, запрещающей предоставление летального оружия странам, участвующим в конфликтах.



С начала российского вторжения в прошлом году Япония предоставила Украине бронежилеты, каски, противогазы, защитные костюмы, небольшие беспилотники и продовольственные пайки.



В ходе встречи на саммите "Большой семерки" в Хиросиме премьер-министр Японии Фумио Кисида пообещал президенту Владимиру Зеленскому подарить грузовики. Кроме того, Япония предложила оказать медицинскую помощь раненым украинским солдатам в японском военном госпитале.



В целом Япония предоставила Украине более 7 миллиардов долларов и сделала необычный шаг, приняв более 2 000 перемещенных украинцев, предоставив им жилье, поддержку в трудоустройстве и образовательную помощь, несмотря на свою традиционно строгую иммиграционную политику.