Япония отправила в Украину экстренную помощь

14:25 22 ноября Киев, Украина

Япония доставит Украине, в качестве поддержки для подготовки к зиме, генераторы и лампы на солнечных батареях на сумму свыше $2,5 млн. Об этом сообщил японский МИД во вторник, 22 ноября.

"Правительство Японии приняло решение предоставить Украине чрезвычайную финансовую помощь в размере примерно $ 2,57 млн в качестве поддержки для подготовки к зиме в секторе электроэнергетики", – говорится в сообщении.

Указано, что генераторы и лампы будут переданы Украине через управление верховного комиссара ООН по делам беженцев.



В МИД Японии отметили, что в Украине проводятся масштабные отключения электроэнергии из-за разрушения значительной части энергетической инфраструктуры страны ударами россии. В условиях наступления зимних холодов помощь Японии будет иметь большое значение для тех, кто не может пользоваться отопительными приборами и осветительным оборудованием.