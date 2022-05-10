Япония объявила о новых санкциях против рф

07:31 10 мая Киев, Украина

Новые санкции, направленные Японией против России, в особенности зацепят премьер-министра Михаила Мишустина и компании оборонного сектора.

Об этом сообщил Reuters.



Речь идет о запрете экспорта некоторых товаров подсанкционным группам и замораживании активов ряда российских чиновников и представителей так называемых "ЛДНР".



Кроме Мишустина, в санкционном списке еще около 130 человек, в том числе заместитель секретаря Совета безопасности Рашид Нургалиев и родственники близкого российскому президенту Владимиру Путину бизнесмена Геннадия Тимченко.



Под санкции также попали 70 компаний, в том числе концерн "Алмаз-Антей", корпорации "Тактическое ракетное вооружение", Всероссийский научно-исследовательский институт "Эталон".



Всего в японские списки санкций теперь входят более 700 граждан России и Беларуси, а также более 200 организаций.