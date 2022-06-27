Япония намерена расширить санкции против россии

09:28 27 июня Киев, Украина

Правительство Японии объявило о дополнительных санкциях против россии, включающие запрет на импорт российского золота.

С соответствующим заявлением выступил премьер-министр Японии Фумио Кисида.



По словам Кисида, дополнительные санкции, которые он объявил, включают в себя заморозку активов 70 физических и юридических лиц из рф, а также дополнительные экспортные ограничения в отношении еще 90 российских организаций связанных с военно-промышленным комплексом (ВПК). Их счета на территории Японии будут заморожены.

Кроме того, санкции включают в себя запрет на импорт российского золота и предоставление россии бухгалтерских, трастовых и некоторых других услуг.

«Мы отвергаем мир, в котором одностороннее изменения статуса-кво, такого как вторжение россии в Украину, носят повсеместный характер, и укрепим международный порядок, основанный на верховенстве закона», — заявил Кисида.

Напомним, правительство Японии с конца февраля одобрило несколько пакетов санкций против россии. Были запрещены инвестиции в страну, ограничен экспорт и отозван льготный режим в торговле.

7 июня Япония ввела санкции в отношении ещё двух российских банков: «Россельхозбанка» и «Московского кредитного банка» (МКБ), а также против «Белорусского банка развития и реконструкции». Тогда же было объявлено о введении запрета на вывоз товаров, способствующих укреплению промышленной базы российской федерации.