Япония и ООН передали Украине мощные автотрансформаторы

17:19 05 октября Киев, Украина

В Украину доставлены два новых мощных автотрансформатора, приобретенных совместно Программой развития ООН в Украине и правительством Японии.

Это оборудование предназначено для установки на одной из подстанций Укрэнерго и предоставления электроэнергии более чем 500 тысячам потребителей.

Пресс-служба Минэнерго подчеркнула, что автотрансформаторы играют важную роль в обеспечении электроэнергией населения Украины.

Они стали особенно важными во времена массированных обстрелов, когда они становились приоритетными целями для врага.

Установка нового оборудования поможет обеспечить надежное энергоснабжение страны и защитить его от подобных атак.