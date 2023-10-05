Япония и ООН передали Украине мощные автотрансформаторы

В Украину доставлены два новых мощных автотрансформатора, приобретенных совместно Программой развития ООН в Украине и правительством Японии.
Это оборудование предназначено для установки на одной из подстанций Укрэнерго и предоставления электроэнергии более чем 500 тысячам потребителей.
Пресс-служба Минэнерго подчеркнула, что автотрансформаторы играют важную роль в обеспечении электроэнергией населения Украины.
Они стали особенно важными во времена массированных обстрелов, когда они становились приоритетными целями для врага.
Установка нового оборудования поможет обеспечить надежное энергоснабжение страны и защитить его от подобных атак.
Это оборудование предназначено для установки на одной из подстанций Укрэнерго и предоставления электроэнергии более чем 500 тысячам потребителей.
Пресс-служба Минэнерго подчеркнула, что автотрансформаторы играют важную роль в обеспечении электроэнергией населения Украины.
Они стали особенно важными во времена массированных обстрелов, когда они становились приоритетными целями для врага.
Установка нового оборудования поможет обеспечить надежное энергоснабжение страны и защитить его от подобных атак.
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