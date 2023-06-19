Япония хочет помочь с экспортом зерна с Украины

19:35 12 июля Киев, Украина

Министры иностранных дел Японии и ФРГ пообещали вместе работать над поддержкой порядка, который нарушило российское вторжение в Украину.





Однако, что именно намерены совершить обе страны министр не уточнил. Япония и Германия помогут организовать экспорт зерна из Украины. Об этом заявил глава МИД Японии Йошимасы Хаяши, пишет Kyodo news.Однако, что именно намерены совершить обе страны министр не уточнил.

"Министры иностранных дел Японии и Германии пообещали вместе работать над поддержкой основанного на правилах международного порядка, которому угрожает российское вторжение в Украину, при этом сохраняя экономические санкции против москвы", - пишет издание по итогам встречи между главами МИД Германии и Японии Анналены Бербок и Йошимасы Хаяши.

Отмечается, что два министра также согласились, что "два государства должны и дальше укреплять оборонное сотрудничество в индийско-тихоокеанском регионе на фоне усиления морского утверждения Китая".