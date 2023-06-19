Япония хочет помочь с экспортом зерна с Украины

Министры иностранных дел Японии и ФРГ пообещали вместе работать над поддержкой порядка, который нарушило российское вторжение в Украину.
Япония и Германия помогут организовать экспорт зерна из Украины. Об этом заявил глава МИД Японии Йошимасы Хаяши, пишет Kyodo news.
Однако, что именно намерены совершить обе страны министр не уточнил.
Однако, что именно намерены совершить обе страны министр не уточнил.
Отмечается, что два министра также согласились, что "два государства должны и дальше укреплять оборонное сотрудничество в индийско-тихоокеанском регионе на фоне усиления морского утверждения Китая".
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