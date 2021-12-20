Янукович требует привлечь Порошенко за дачу ложных показаний

Адвокаты, осуществляющие защиту бывшего президента Украины Виктора Януковича, требуют привлечь к ответственности Петра Порошенко. Подготовлено и подано соответствующее заявление в Государственное бюро расследований (ГБР).
Защита бывшего президента Украины Виктора Януковича также указывает в заявлении о том, что и бывший премьер-министр Арсений Яценюк давал в суде ложные показания. Об этом в понедельник сообщил адвокат Виталий Сердюк, представляющий интересы Януковича.
По его словам, Порошенко дал ложные показания о его взаимоотношениях с экс-генпрокурором Юрием Луценко и событиях 2014 года, в том числе относительно боеспособности Вооруженных и Военно-морских сил Украины. "Свидетель сознательно и умышленно значительно занизил возможности украинских военных в 2014 году", - считает Сердюк.
Он утверждает, что Порошенко и Яценюк "солгали о том, что им было неизвестно, что в момент принятия Верховной радой постановления о самоустранении Януковича тот находился на территории Украины, о чем публично уведомил всех в своем видеообращении из Харькова".
Сердюк также отметил, что Яценюк в своих показаниях постоянно сообщал недостоверную информацию, в том числе об отказе Януковича, как президента выполнять условия соглашения об урегулировании кризиса на Украине, об отсутствии оружия у протестующих на Майдане, о том, что оппозиция не захватывала резиденцию "Межигорье" и не совершала покушений на Януковича.
Приговор Януковичу
24 января 2019 года Оболонский райсуд Киева приговорил Януковича к 13 годам лишения свободы за государственную измену и "пособничество в ведении агрессивной войны против Украины со стороны РФ". В то же время суд признал бывшего президента невиновным по обвинению в пособничестве посягательству на территориальную целостность Украины, что привело к гибели людей или другим тяжким последствиям.
Сейчас Киевский апелляционный суд рассматривает апелляционную жалобу на приговор Оболонского районного суда по делу о госизмене Януковича. Защита экс-президента утверждает, что суд первой инстанции не исследовал все доказательства по делу.
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