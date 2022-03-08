Янукович предложил Зеленскому сдаться
09:30 08 Март Киев, Украина
Беглый президент Виктор Янукович обратился к главе государства Владимиру Зеленскому с призывом "любой ценой остановить кровопролитие".
"Я хорошо понимаю, что у вас много "советчиков", но лично Вы обязаны любой ценой остановить кровопролитие и достичь мирного соглашения.
Этого от вас ждут в Украине, Донбассе и России. Вам будут благодарны украинский народ и Ваши партнеры на Западе". - сказал Янукович.
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