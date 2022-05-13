Яхты и дома русских олигархов нашли в Испании

"Они уже начали перемещать эти пакеты, особенно в испанских компаниях, или пакеты или акции в иностранных компаниях", — сказал Гарсия Фресно.

"Мы обнаружили около 15 человек из этого списка ЕС и еще 105 человек, связанных с ними или членами их семей . В списке есть менее известные люди, но некоторые из них были одними из самых известных", - добавил Гарсия.