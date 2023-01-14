Ядерный удар рф по Украине - враждебный акт против всего человечества

10:09 14 января Киев, Украина

Президент США Джо Байден и премьер-министр Японии Фумио Кисида по итогам встречи в Вашингтоне сделали жесткое заявление относительно возможного ядерного удара рф по Украине. Об этом в пятницу, 13 января, сообщает пресс-служба Белого дома.

"Мы однозначно заявляем, что любое применение россией ядерного оружия на Украине стало бы враждебным и ничем не оправданным враждебным актом против всего человечества", - говорится в совместном заявлении.

Лидеры Японии и США также подчеркнули, что государства продолжат вводить санкционные меры против российской федерации, непоколебимо оказывая поддержку Украине.

Напомним, ранее разведка сообщала, что россия держит во временно оккупированном Крыму носители ядерных боеприпасов наземного, воздушного и морского базирования.