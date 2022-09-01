Ядерный щит: оккупанты разместили технику с БК внутри энергоблока ЗАЭС

Оккупационные войска рф ведут себя как настоящие террористы и угрожают всему миру радиоактивным заражением, оккупировав Запорожскую АЭС.

По данным источника на Запорожской атомной электростанции в Энергодаре, 2 августа колонна военных грузовиков прибыла на территорию АЭС.

Согласно показаниям другого источника, на территории станции находятся около 500 российских солдат и военная техника с БК, в том числе БТРы, зенитные установки и техника для радиохимической разведки, а территория вокруг станции заминирована российскими войсками. О том, что на станции постоянно находятся грузовики со взрывчаткой и боеприпасами сообщали и в Энергоатоме.

Кроме того, часть военной техники с БК, рашисты разместили внутри энергоблока, о чем свидетельствует видео.

С 0:28 до 0:33 сек. видно военную технику с БК.

Оккупанты превратили электростанцию в военную базу, чтобы наносить удары по украинским территориям. Россияне после обстрелов сразу перемещают технику на территорию ЗАЭС , фактически используя ее, как щит.

В последние дни ситуация вокруг Запорожской АЭС обострилась, войска рф обстреливают станцию, имитируя "прилеты" из Никополя. Малейшая детонация БК, расположенных внутри энергоблока, может грозить масштабной техногенной катастрофой.