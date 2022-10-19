Ядерное оружие рф угрожает всему человечеству - Данилов

17:09 18 октября Киев, Украина





Такое мнение высказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Россию и некоторые другие страны необходимо разоружать, потому что они угрожают всему человечеству. Если же рф примет решение об использовании тактического ядерного оружия, число стран, имеющих так называемую "грязную бомбу", резко возрастет.Такое мнение высказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в интервью эстонской телерадиовещательной компании ERR.

"Мы считаем, что если россия примет решение об использовании тактического ядерного оружия, то все страны должны будут вести себя так, как считают нужным. Но при этом число стран, имеющих так называемую "грязную бомбу" увеличится в геометрической прогрессии. Это недопустимо", – заявил Данилов.

Он добавил, что даже страны, выразившие нейтральную позицию по войне россии в Украине, могут стать объектами угроз со стороны россии, именно поэтому рф и "такие страны как россия" необходимо разоружить.

"На это должны отреагировать не только наши партнеры, но и весь цивилизованный мир, в том числе страны, сохраняющие в данной войне нейтралитет. Они должны понять, чем это может закончиться, потому что если путин станет угрожать ядерным оружием, то и эти страны могут стать объектом таких угроз со стороны других стран, это лишь вопрос времени. Я считаю, что такие страны как россия и некоторые другие необходимо разоружать, они не имеют права владеть ядерным оружием, потому что это угроза всему человечеству", — добавил секретарь СНБО

Данилов также отметил, что путин изменил свою стратегию и тактику, в том числе "воюет с гражданским населением, но не с нашими военными".