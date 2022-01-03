Ядерная пятерка сделала совместное заявление

19:25 03 Январь Киев, Украина





Страны заявили, что "считают своей первоочередной ответственностью не допустить войну между государствами, владеющими ядерным оружием, говорится в заявлении лидеров государств. Китай , Россия, Великобритания, США и Франция совместно выступили на поддержку договора о нераспространении ядерного оружия и взаимном ненацеливании ракет.Страны заявили, что "считают своей первоочередной ответственностью не допустить войну между государствами, владеющими ядерным оружием, говорится в заявлении лидеров государств.

"Мы заявляем, что в ядерной войне не может быть победителей. Поскольку применение ядерного оружия имело бы далеко идущие последствия, мы также подтверждаем, что ядерные вооружения – пока они продолжают существовать – должны служить оборонным целям, сдерживанию агрессии и предотвращения войны", - отмечается в заявлении.

Стороны подчеркнули важность сохранения и соблюдения всех действующих соглашений о нераспространении, разоружению и контролю вооружения. Кроме того, пять стран обязались сохранять и усиливать нацмеры по предотвращению несанкционированного или непреднамеренного использования ядерного оружия.

"Мы снова заявляем об актуальности ранее сделанных нами заявлений о ненацеливании и подтверждаем, что наше ядерное оружие не нацелено друг на друга или любое другие страны", - говорится в заявлении.

Это заявление должно было быть обнародовано в связи с началом 10-й конференции по рассмотрению действия договора о нераспространении ядерного оружия 4 января в Нью-Йорке, США, однако была перенесена из-за осложнений эпидситуации, в связи с чес страны решили не откладывать обнародование этого заявления.