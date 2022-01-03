Ядерная пятерка сделала совместное заявление

Китай, Россия, Великобритания, США и Франция совместно выступили на поддержку договора о нераспространении ядерного оружия и взаимном ненацеливании ракет.
Страны заявили, что "считают своей первоочередной ответственностью не допустить войну между государствами, владеющими ядерным оружием, говорится в заявлении лидеров государств.
Страны заявили, что "считают своей первоочередной ответственностью не допустить войну между государствами, владеющими ядерным оружием, говорится в заявлении лидеров государств.
Стороны подчеркнули важность сохранения и соблюдения всех действующих соглашений о нераспространении, разоружению и контролю вооружения. Кроме того, пять стран обязались сохранять и усиливать нацмеры по предотвращению несанкционированного или непреднамеренного использования ядерного оружия.
Это заявление должно было быть обнародовано в связи с началом 10-й конференции по рассмотрению действия договора о нераспространении ядерного оружия 4 января в Нью-Йорке, США, однако была перенесена из-за осложнений эпидситуации, в связи с чес страны решили не откладывать обнародование этого заявления.
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