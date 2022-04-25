Яценюк о возможном экономическом и политическом кризисе

13:12 26 ноября Киев, Украина

Владимир Зеленский не владеет досконально ситуацией, связанной с бюджетом на 2021 год, а премьер-министр Денис Шмыгаль просто спрятался от решения проблем.



Об этом в своем Telegram написал бывший премьер-министр и лидер политической партии "Народный фронт" Арсений Яценюк.

"Вроде бы согласовали бюджет с МВФ . И что? Программу реформ в этом году провалили. Денег на счетах государства нет. При такой тенденции начнется задержка зарплат, пенсий и социальных выплат. Дальше - перестанут возмещать НДС, собирать переплаты по налогам, не будут финансировать местные бюджеты и так далее. Дыра - 120 млрд грн. Если ЕС даст макрофин (а это сомнительно), то дыра - 100 млрд", - написал он. "МВФ нам пока не светит", - считает Арсений Яценюк.

Из вариантов выхода из ситуации, по его убеждению, "только заимствования: внешний рынок (дорого), внутренний рынок (дорого), рефинансирование НБУ и покупка на эти эмитированные гривни банками государственных ценных бумаг".



В то же время, написал лидер "Народного фронта", премьер просто спрятался с момента своего назначения, а президент не знает ситуации.