Яценюк о возможном экономическом и политическом кризисе
13:12 26 ноября Киев, Украина
Владимир Зеленский не владеет досконально ситуацией, связанной с бюджетом на 2021 год, а премьер-министр Денис Шмыгаль просто спрятался от решения проблем.
Об этом в своем Telegram написал бывший премьер-министр и лидер политической партии "Народный фронт" Арсений Яценюк.
"Вроде бы согласовали бюджет с МВФ
. И что? Программу реформ в этом году провалили. Денег на счетах государства нет. При такой тенденции начнется задержка зарплат, пенсий и социальных выплат. Дальше - перестанут возмещать НДС, собирать переплаты по налогам, не будут финансировать местные бюджеты и так далее. Дыра - 120 млрд грн. Если ЕС даст макрофин (а это сомнительно), то дыра - 100 млрд", - написал он.
"МВФ нам пока не светит", - считает Арсений Яценюк.
Из вариантов выхода из ситуации, по его убеждению, "только заимствования: внешний рынок (дорого), внутренний рынок (дорого), рефинансирование НБУ и покупка на эти эмитированные гривни банками государственных ценных бумаг".
В то же время, написал лидер "Народного фронта", премьер просто спрятался с момента своего назначения, а президент не знает ситуации.
"Есть четвертый вариант - экономический и политический кризис, отставка правительства, досрочные выборы. Это основной вариант на 2021 год", - убежден Арсений Яценюк.
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