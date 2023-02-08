"Я стою перед вами от имени храбрых": Зеленский выступил в парламенте Великобритании

16:13 08 февраля Киев, Украина

Президент Украины Владимир Зеленский выступил перед парламентом Великобритании после встречи с премьер-министром Соединенного королевства Риши Сунаком

"Я пришел сюда и стою перед вами от имени храбрых. От имени наших Воинов, которые сейчас находятся в окопах под огнем вражеской артиллерии. От имени наших летчиков и всех защитников неба, защищающих Украину от вражеских самолетов и ракет. От имени наших танкистов, которые борются за восстановление наших украинских границ, от имени наших призывников, которые проходят подготовку, в том числе и здесь, в Британии. И кто потом будет отправлен на фронт. Квалифицированные, экипированные и жаждущие победы. которые ждут своих храбрых сыновей и храбрых дочерей с войны домой. Спасибо, Британия", — сказал президент в начале выступления.

Что известно о визите Зеленского в Великобританию

Президент Украины Владимир Зеленский 8 февраля прибыл в Великобританию с первым визитом после вторжения россии в Украину в 2022 году. Это второй зарубежный визит украинского президента с начала войны. В Великобритании его встретил премьер Риши Сунак.



На Даунинг-стрит сообщили, что Зеленский проведет встречи с премьер-министром Риши Сунаком и выступит с речью в парламенте. Президент и его команда также встретятся с руководителями оборонных и ведомств безопасности, в том числе с начальником Генерального штаба и начальником Военно-воздушных сил, чтобы обсудить детали программы учений.



Ожидается, что Сунак объявит о расширении программы подготовки украинских войск к пилотам истребителей и морских пехотинцев, а также о поставках Киеву дальнобойного оружия.