"Я стою перед вами от имени храбрых": Зеленский выступил в парламенте Великобритании

Президент Украины Владимир Зеленский выступил перед парламентом Великобритании после встречи с премьер-министром Соединенного королевства Риши Сунаком.
Что известно о визите Зеленского в Великобританию
Президент Украины Владимир Зеленский 8 февраля прибыл в Великобританию с первым визитом после вторжения россии в Украину в 2022 году. Это второй зарубежный визит украинского президента с начала войны. В Великобритании его встретил премьер Риши Сунак.
На Даунинг-стрит сообщили, что Зеленский проведет встречи с премьер-министром Риши Сунаком и выступит с речью в парламенте. Президент и его команда также встретятся с руководителями оборонных и ведомств безопасности, в том числе с начальником Генерального штаба и начальником Военно-воздушных сил, чтобы обсудить детали программы учений.
Ожидается, что Сунак объявит о расширении программы подготовки украинских войск к пилотам истребителей и морских пехотинцев, а также о поставках Киеву дальнобойного оружия.
На Даунинг-стрит сообщили, что Зеленский проведет встречи с премьер-министром Риши Сунаком и выступит с речью в парламенте. Президент и его команда также встретятся с руководителями оборонных и ведомств безопасности, в том числе с начальником Генерального штаба и начальником Военно-воздушных сил, чтобы обсудить детали программы учений.
Ожидается, что Сунак объявит о расширении программы подготовки украинских войск к пилотам истребителей и морских пехотинцев, а также о поставках Киеву дальнобойного оружия.
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