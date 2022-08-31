Взрывы в оккупированном Крыму – это демилитаризация в действии - ОП

Взрывы в оккупированном Крыму – это демилитаризация в действии.
Так прокомментировал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк взрывы возле Джанкоя во вторник, 16 августа.
Он отметил, что Крым нормальной страны – это о Черном море, горах, отдыхе и туризме.
Он отметил, что Крым нормальной страны – это о Черном море, горах, отдыхе и туризме.
Сегодня утром в Крыму прогремели взрывы. Как стало известно, произошли сразу два инцидента: пожар на трансформаторной подстанции и детонация на складе боеприпасов в селе Майское.
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