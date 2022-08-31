Взрывы в оккупированном Крыму – это демилитаризация в действии - ОП

11:17 16 августа Киев, Украина

Взрывы в оккупированном Крыму – это демилитаризация в действии.

Так прокомментировал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк взрывы возле Джанкоя во вторник, 16 августа.



Он отметил, что Крым нормальной страны – это о Черном море, горах, отдыхе и туризме.

"А оккупированный российскими боевиками Крым – это о взрывах складов и росте смертельной опасности для захватчиков и воров. Демилитаризация в действии", – написал Подоляк.