Взрывы в оккупированном Крыму – это демилитаризация в действии - ОП

11:17 16 августа Киев, Украина

Взрывы в оккупированном Крыму – это демилитаризация в действии.

 
Так прокомментировал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк взрывы возле Джанкоя во вторник, 16 августа.

Он отметил, что Крым нормальной страны – это о Черном море, горах, отдыхе и туризме.
 
"А оккупированный российскими боевиками Крым – это о взрывах складов и росте смертельной опасности для захватчиков и воров. Демилитаризация в действии", – написал Подоляк.

Сегодня утром в Крыму прогремели взрывы. Как стало известно, произошли сразу два инцидента: пожар на трансформаторной подстанции и детонация на складе боеприпасов в селе Майское.