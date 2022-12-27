Взрывы в Энгельсе вызвали беспокойство в россии - ISW

Взрывы на авиабазе в Энгельсе вызвали беспокойство и критику в российском информпространстве. Об этом сообщил американский Институт изучения войны (ISW) в отчете за 26 декабря.
Отмечается, что информация об инциденте на военном аэродроме в Саратовской области появилась в ночь с 25 на 26 декабря. Утром в понедельник Минобороны рф заявило, что российская ПВО сбила украинский беспилотник, приближавшийся к аэродрому Энгельс на малой высоте. В результате падения обломков погибли трое военнослужащих.
Как подчеркивает ISW, представители провоенного сообщества "ухватились за отчет Минобороны" и раскритиковали возможности ПВО страны. Кроме того, они остались недовольны реакцией властей на информацию о взрывах в глубоком тылу рф.
Отмечается, что информация об инциденте на военном аэродроме в Саратовской области появилась в ночь с 25 на 26 декабря. Утром в понедельник Минобороны рф заявило, что российская ПВО сбила украинский беспилотник, приближавшийся к аэродрому Энгельс на малой высоте. В результате падения обломков погибли трое военнослужащих.
Как подчеркивает ISW, представители провоенного сообщества "ухватились за отчет Минобороны" и раскритиковали возможности ПВО страны. Кроме того, они остались недовольны реакцией властей на информацию о взрывах в глубоком тылу рф.
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