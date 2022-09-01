Взрывы в Джанкое нарушили логистику оккупантов - аналитики

17:02 17 августа Киев, Украина





Об этом говорится в ежедневном отчете разведки минобороны Великобритании. После взрывов 16 августа во временно оккупированном Крыму командование рф, вероятнее всего, озабочено очевидным ухудшением безопасности на полуострове.Об этом говорится в ежедневном отчете разведки минобороны Великобритании.

"Причина этих инцидентов и масштаб ущерба еще не ясны, но российское командование, вероятнее всего, будет все больше озабочено очевидным ухудшением безопасности в Крыму, которое функционирует как тыловой район для оккупации", - говорится в сообщении.

Сообщается, что 16 августа возле Джанкоя, на севере Крыма, взорвался склад боеприпасов, также, вероятно, были повреждены соседняя железная дорога и электроподстанция. Позже сообщалось, что из района авиабазы в Гвардейском в центре Крыма поднимается дым.

Джанкой и Гвардейское являются домом для двух важнейших российских военных аэродромов в Крыму. Джанкой также является ключевым автомобильным и железнодорожным узлом, играющим важную роль в обеспечении российских операций на Юге Украины”, – сообщает британская разведка.

Американский Институт изучения войны (ISW) в своем ежедневном своде пишет, что взрывы на складах боеприпасов в Джанкойском районе нарушили логистику оккупационной армии.

"Войска рф использовали Джанкой как железнодорожный узел для доставки войск и оборудования в оккупированные населенные пункты на юге Запорожской области, в частности в Мелитополь", - объясняют специалисты института.

Аналитики считают, что конечным результатом этой операции, вероятно, будет нарушение способности российских войск поддерживать механизированные силы на западном берегу Днепра и защищать их с помощью авиации и артиллерии на восточном берегу от украинских контратак.

Хотя ISW напоминает, что Украина официально не взяла на себя ответственность за удары по Крыму, такие действия "не нарушили бы обязательства по использованию предоставленного Западом оружия только в пределах Украины", поскольку полуостров – суверенная украинская территория, говорится в отчете.



В то же время, авторы доклада отмечают, что нет никаких признаков того, что украинские силы использовали для последних ударов по Крыму оружие, предоставленное США, и это было бы маловероятно, поскольку цели расположены далеко за пределами радиуса поражения отправленных США систем.



Накануне Рефат Чубаров заявил, что Украина должна уничтожить мост через Керченский пролив, который является главным механизмом, позволяющим россии сохранять усиленное военное присутствие в Крыму и наносить удары по материку.



Глава Меджлиса крымскотатарского народа советует незаконно поселившимся во временно оккупированном россией Крыму россиянам, срочно выезжать с полуострова.