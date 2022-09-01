Взрывы в Джанкое нарушили логистику оккупантов - аналитики

После взрывов 16 августа во временно оккупированном Крыму командование рф, вероятнее всего, озабочено очевидным ухудшением безопасности на полуострове.
Об этом говорится в ежедневном отчете разведки минобороны Великобритании.
Об этом говорится в ежедневном отчете разведки минобороны Великобритании.
Сообщается, что 16 августа возле Джанкоя, на севере Крыма, взорвался склад боеприпасов, также, вероятно, были повреждены соседняя железная дорога и электроподстанция. Позже сообщалось, что из района авиабазы в Гвардейском в центре Крыма поднимается дым.
Американский Институт изучения войны (ISW) в своем ежедневном своде пишет, что взрывы на складах боеприпасов в Джанкойском районе нарушили логистику оккупационной армии.
Аналитики считают, что конечным результатом этой операции, вероятно, будет нарушение способности российских войск поддерживать механизированные силы на западном берегу Днепра и защищать их с помощью авиации и артиллерии на восточном берегу от украинских контратак.
Хотя ISW напоминает, что Украина официально не взяла на себя ответственность за удары по Крыму, такие действия "не нарушили бы обязательства по использованию предоставленного Западом оружия только в пределах Украины", поскольку полуостров – суверенная украинская территория, говорится в отчете.
В то же время, авторы доклада отмечают, что нет никаких признаков того, что украинские силы использовали для последних ударов по Крыму оружие, предоставленное США, и это было бы маловероятно, поскольку цели расположены далеко за пределами радиуса поражения отправленных США систем.
Накануне Рефат Чубаров заявил, что Украина должна уничтожить мост через Керченский пролив, который является главным механизмом, позволяющим россии сохранять усиленное военное присутствие в Крыму и наносить удары по материку.
Глава Меджлиса крымскотатарского народа советует незаконно поселившимся во временно оккупированном россией Крыму россиянам, срочно выезжать с полуострова.
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