Взрывы на Львовщине - работает ПВО

Жители Львовской области услышали взрывы, а потом в небе над регионом начал появляться дым.
На Львовщине утро 25 апреля началось неспокойно - в области раздаются взрывы. Ситуацию уже прокомментировали в областной военной администрации. Председатель ОВА Максим Козицкий рассказал, что в области работает ПВО.
Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Так, сначала жители Львовской области услышали взрывы, а затем в небе над регионом начал появляться дым. Впоследствии Козицкий написал, что всем людям нужно оставаться в укрытиях, ведь работает ПВО.
Затем стало известно, что в двух населенных пунктах начались пожары в Золочевском районе. По словам Козицкого, ситуация контролируемая, однако жителям Львовщины все еще нужно оставаться в укрытиях.
Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Так, сначала жители Львовской области услышали взрывы, а затем в небе над регионом начал появляться дым. Впоследствии Козицкий написал, что всем людям нужно оставаться в укрытиях, ведь работает ПВО.
Затем стало известно, что в двух населенных пунктах начались пожары в Золочевском районе. По словам Козицкого, ситуация контролируемая, однако жителям Львовщины все еще нужно оставаться в укрытиях.
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