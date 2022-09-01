Взрывов в Крыму в ближайшие два-три месяца может быть больше

11:30 17 августа Киев, Украина

Взрывов на военных объектах оккупантов в Крыму может быть больше.

 
Об этом в интервью The Guardian заявил советник главы ОП Михаил Подоляк.

Пожар на складе боеприпасов российских войск в Джанкойском районе, по словам Подоляка, стал напоминанием того, что "Крым, оккупированный русскими, — это взрывы складов и высокий риск гибели захватчиков и воров".

Издание отмечает, что Украина не взяла на себя ответственность за удары. Однако эти замечания также можно интерпретировать как признание того, что Украина пытается накопить количество людей и военной техники, необходимое для проведения полного контрнаступления на юге страны.

Подоляк запросил "еще 50, 60, 80" РСЗО в дополнение к существующему арсеналу.

Помощник главы ОП допустил, что атака на авиабазу в Новофедоровке на прошлой неделе могла быть делом рук партизан, но отверг любые предположения, что это мог быть несчастный случай, как сразу же после этого предположила москва.
 
"Конечно, я согласен с минобороны россии, которое прогнозирует больше подобных инцидентов в ближайшие два-три месяца. Я думаю, что мы могли бы увидеть больше таких случаев", — сказал Подоляк.