Взрывов в Крыму в ближайшие два-три месяца может быть больше

Взрывов на военных объектах оккупантов в Крыму может быть больше.
Об этом в интервью The Guardian заявил советник главы ОП Михаил Подоляк.
Пожар на складе боеприпасов российских войск в Джанкойском районе, по словам Подоляка, стал напоминанием того, что "Крым, оккупированный русскими, — это взрывы складов и высокий риск гибели захватчиков и воров".
Издание отмечает, что Украина не взяла на себя ответственность за удары. Однако эти замечания также можно интерпретировать как признание того, что Украина пытается накопить количество людей и военной техники, необходимое для проведения полного контрнаступления на юге страны.
Подоляк запросил "еще 50, 60, 80" РСЗО в дополнение к существующему арсеналу.
Помощник главы ОП допустил, что атака на авиабазу в Новофедоровке на прошлой неделе могла быть делом рук партизан, но отверг любые предположения, что это мог быть несчастный случай, как сразу же после этого предположила москва.
Пожар на складе боеприпасов российских войск в Джанкойском районе, по словам Подоляка, стал напоминанием того, что "Крым, оккупированный русскими, — это взрывы складов и высокий риск гибели захватчиков и воров".
Издание отмечает, что Украина не взяла на себя ответственность за удары. Однако эти замечания также можно интерпретировать как признание того, что Украина пытается накопить количество людей и военной техники, необходимое для проведения полного контрнаступления на юге страны.
Подоляк запросил "еще 50, 60, 80" РСЗО в дополнение к существующему арсеналу.
Помощник главы ОП допустил, что атака на авиабазу в Новофедоровке на прошлой неделе могла быть делом рук партизан, но отверг любые предположения, что это мог быть несчастный случай, как сразу же после этого предположила москва.
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