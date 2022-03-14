Взаимодействие между Россией и Китаем вызывает опасения в Белом доме

09:45 15 июня Киев, Украина

Если ранее в мире наблюдалось противостояние трех держав: США – Россия – Китай, то теперь противники США стали объединяться. Не стала неожиданной новость о том, что в определенной мере Белый дом обеспокоен все более растущим уровнем сотрудничества России с Китаем, которое грозит превращением в подобие альянса, сообщает Politico со ссылкой на высокопоставленные источники.

По словам собеседников издания, долгие годы отношения России и Китая ограничивались тактическим сотрудничеством или временным партнерством. Однако в последнее время взаимодействие между странами трансформируется "во что-то более устойчивое и стратегическое".

"Я думаю, вы могли бы сказать, что на некотором уровне это (сотрудничество РФ и КНР – ред.) работает почти как квази-альянс", - уточнил источник издания.

В частности, он коснулся военно-технического сотрудничества Москвы и Пекина, приведя примеры современных истребителей, гиперзвуковых технологий, радаров, ядерных энергетических установок для подводных лодок, средств ночного видения, "систем интеграции на поля боя".

По его словам, для президента США Джо Байдена проводили брифинги по поводу российско-китайских отношений, и президент, уделив внимание этому вопросу при общении с советниками, имеет "очень детальное понимание" связи Москвы и Пекина.

В свою очередь Politico указывает, что как ожидается, Байден будет обсуждать связи России с Китаем на грядущих переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным.

Между тем, указал представитель американской администрации, Белому дому лишь предстоит выработать лучшие механизмы слежения за динамикой отношений РФ и КНР.

"Обязательным для нас будет переосмыслить всю нашу стратегию... будете ли вы дифференцировать свой подход (в отношении РФ и КНР – ред.), чтобы попытаться улучшить отношения с Москвой? Все это невероятно сложные вещи", - признал источник Politico.

При этом он подчеркнул, что попытки США воспользоваться в своих интересах расхождениями между РФ и КНР должны быть крайне искусными и аккуратными.

"Обе стороны крайне внимательны к попыткам создать напряжение или разделить их, и они очень сконцентрированы на том, что как я думаю, они воспринимают как более крупную зловещую проблему, и это США", - отметил представитель Белого дома.

Согласно его оценке, в краткосрочной перспективе вызывающие беспокойство явления исходят от России, однако "долгосрочные вызовы Китая - вот что вызывает наибольшую тревогу".

Ранее в Белом доме заявляли о вызовах со стороны РФ и Китая, которые требуют обсуждения в НАТО.