Выжидательная стратегия Путина по Донбассу
12:37 28 Март Киев, Украина
По мнению министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, как участник нормандской четверки, российский президент Владимир Путин сейчас принял выжидательную позицию в процессе урегулирования ситуации на Донбассе. В колонке для французского издания Le Figaro Кулеба написал, что Путин ищет слабое место.
По мнению Кулебы, российский лидер ждет смены власти во Франции, Украине, Германии и США.
"Он просто выжидает, чтобы найти слабое место и решить конфликт на языке ультиматумов, а не компромиссов. В то же время, предыдущие семь лет показали: эта стратегия безуспешна", - пишет украинский министр.
Кулеба подчеркнул, что после ухода Ангелы Меркель с поста канцлера Германии в этом году Путин останется последним сооснователем нормандского формата.
"А ситуация до сих пор в тупике, вредит Украине и Европе, и не несет ничего хорошего, собственно, самой России. Поэтому, сейчас подходящее время попытаться дать новый толчок мирному процессу. Как и в 2019 году, Франция может снова взять на себя ведущую роль для перезагрузки нормандского формата", - добавил он.
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