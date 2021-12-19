Выжидательная стратегия Путина по Донбассу

12:37 28 Март Киев, Украина

По мнению министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, как участник нормандской четверки, российский президент Владимир Путин сейчас принял выжидательную позицию в процессе урегулирования ситуации на Донбассе. В колонке для французского издания Le Figaro Кулеба написал, что Путин ищет слабое место.

По мнению Кулебы, российский лидер ждет смены власти во Франции, Украине, Германии и США.

"Он просто выжидает, чтобы найти слабое место и решить конфликт на языке ультиматумов, а не компромиссов. В то же время, предыдущие семь лет показали: эта стратегия безуспешна", - пишет украинский министр.

Кулеба подчеркнул, что после ухода Ангелы Меркель с поста канцлера Германии в этом году Путин останется последним сооснователем нормандского формата.