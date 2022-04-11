Высылка российских дипломатов продолжается: Хорватия высылает 18 дипломатов

15:47 11 апреля Киев, Украина

Из-за продолжающейся агрессии РФ против Украины и в знак солидарности с НАТО и Евросоюзом, Хорватия приняла решение выслать из страны 18 дипломатов и 6 админсотрудников российского посольства.

Об этом заявил министр иностранных и европейских дел Гордан Грлич-Радман.



3 апреля, после публикации фотографий убитых мирных жителей Бучи, началась волна высылок российских дипломатов и ужесточения санкций. Персонами нон грата были объявлены сотни сотрудников российских посольств.

Страны, выславшие дипломатов РФ:



Литва — посол покидает страну, в Клайпеде закрывается консульство,

Германия — 40 дипломатов,

Франция — 35 дипломатов,

Италия — 30 дипломатов,

Дания — 15 дипломатов,

Швеция — 3 дипломата,

Испания — 25 дипломатов,

Португалия — 10 дипломатов,

Польша — 45 дипломатов,

Чехия — один дипломат,

Нидерланды — 17 дипломатов,

Бельгия — 21 дипломат,

Ирландия — 4 дипломата,

Эстония — 7 дипломатов, закрывает главное консульство России,

Латвия — 13 дипломатов, закрывает два консульства,

Словения — 33 дипломата,

Греция —12 дипломатов,

Япония — 8 дипломатов,

Австрия — 4 дипломата.

ЕС также объявил персонами нон грата 19 сотрудников постоянного представительства России при Евросоюзе.