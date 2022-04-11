Высылка российских дипломатов продолжается: Хорватия высылает 18 дипломатов

Из-за продолжающейся агрессии РФ против Украины и в знак солидарности с НАТО и Евросоюзом, Хорватия приняла решение выслать из страны 18 дипломатов и 6 админсотрудников российского посольства.
Об этом заявил министр иностранных и европейских дел Гордан Грлич-Радман.
3 апреля, после публикации фотографий убитых мирных жителей Бучи, началась волна высылок российских дипломатов и ужесточения санкций. Персонами нон грата были объявлены сотни сотрудников российских посольств.
Страны, выславшие дипломатов РФ:
Литва — посол покидает страну, в Клайпеде закрывается консульство,
Германия — 40 дипломатов,
Франция — 35 дипломатов,
Италия — 30 дипломатов,
Дания — 15 дипломатов,
Швеция — 3 дипломата,
Испания — 25 дипломатов,
Португалия — 10 дипломатов,
Польша — 45 дипломатов,
Чехия — один дипломат,
Нидерланды — 17 дипломатов,
Бельгия — 21 дипломат,
Ирландия — 4 дипломата,
Эстония — 7 дипломатов, закрывает главное консульство России,
Латвия — 13 дипломатов, закрывает два консульства,
Словения — 33 дипломата,
Греция —12 дипломатов,
Япония — 8 дипломатов,
Австрия — 4 дипломата.
ЕС также объявил персонами нон грата 19 сотрудников постоянного представительства России при Евросоюзе.
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