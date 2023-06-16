Выступление Владимира Зеленского на саммите Большой семерки в Японии

Как сообщает пресс-служба офиса президента, президент Владимир Зеленский выступил перед членами саммита стран Большой семерки и обратид внимание на необходимость глобального лидерства демократии.
Зеленский отметил, что Украина вместе с союзниками и партнерами достигли такого уровня сотрудничества, который обеспечивает, чтобы с демократией, международным правом и свободой считались.
Украинский лидер подчеркнул, что демократия нуждается в большем.
Президент Украины поблагодарил мировых лидеров за системы ПВО и решение о тренировке пилотов ВСУ на современных истребителях.
Зеленский отметил, что почти за 15 месяцев полномасштабной войны Украина совместно с западными партнерами приняла сотни решений безопасности: о формировании коалиций оборонной поддержки, санкциях против агрессора, защите рынков и финансовой устойчивости.
В то же время, по словам президента, Украина отмечает принцип превентивной безопасности и хотела бы, "чтобы наши команды расставили точки над "и" по делу гарантий безопасности в Вильнюс - саммит (НАТО - ред.), которого ожидает евроатлантика".
Ранее телеканал CNN сообщил, что президент США Джо Байден проведет переговоры с Зеленским на полях саммита Большой семерки в японской Хиросиме.
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