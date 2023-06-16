Выступление Владимира Зеленского на саммите Большой семерки в Японии

10:18 21 мая Киев, Украина

Как сообщает пресс-служба офиса президента, президент Владимир Зеленский выступил перед членами саммита стран Большой семерки и обратид внимание на необходимость глобального лидерства демократии.

Зеленский отметил, что Украина вместе с союзниками и партнерами достигли такого уровня сотрудничества, который обеспечивает, чтобы с демократией, международным правом и свободой считались.

"В мире были попытки игнорировать и пренебрегать тем, что мы ценим. Но сейчас это невозможно. Сейчас наша сила растет. И каждый, кто может пожелать агрессии против демократической страны, видит, каким будет ответ. И чем больше мы с вами сотрудничаем, тем меньше вероятность того, что кто-то еще в мире пойдет безумным путем россии. Но достаточно ли этого?", - указал он.

Украинский лидер подчеркнул, что демократия нуждается в большем.

"Я считаю, нам нужно очевидное глобальное лидерство демократии. Это главное, что мы обеспечиваем нашим сотрудничеством", – добавил Зеленский.

Президент Украины поблагодарил мировых лидеров за системы ПВО и решение о тренировке пилотов ВСУ на современных истребителях.

"Мы с вами вместе доказали, что вопрос не в том, сколько ракет есть у нашего общего врага, а в том, сколько систем ПВО есть у нас... Когда таких систем ПВО в Украине будет достаточно для того, чтобы защитить все наши города, мир будет видеть, какой воздушный щит способна создать демократия", – подчеркнул глава государства.

Зеленский отметил, что почти за 15 месяцев полномасштабной войны Украина совместно с западными партнерами приняла сотни решений безопасности: о формировании коалиций оборонной поддержки, санкциях против агрессора, защите рынков и финансовой устойчивости.

В то же время, по словам президента, Украина отмечает принцип превентивной безопасности и хотела бы, "чтобы наши команды расставили точки над "и" по делу гарантий безопасности в Вильнюс - саммит (НАТО - ред.), которого ожидает евроатлантика".

Ранее телеканал CNN сообщил, что президент США Джо Байден проведет переговоры с Зеленским на полях саммита Большой семерки в японской Хиросиме.