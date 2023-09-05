Высший антикоррупционный суд Украины конфисковал имущество минобороны беларуси

Высший антикоррупционный суд Украины (ВАКС) в понедельник, 21 августа, удовлетворил иск Министерства юстиции Украины к республике беларусь и конфисковал в доход государства имущество, принадлежащее министерству обороны беларуси.
Речь идет о составляющих системы электрического авиационного пуска, а именно воздушном стартере СВ-25ТЛ. Стартер используется для запуска двигателя производства украинского предприятия "Мотор Сич", который предназначен для установки на пассажирские и транспортные самолеты.
Белорусские медиа предполагают, что речь идет о комплектующих, которые министерство купило у Украины или отправляло на ремонт до широкомасштабной войны.
Минюст Украины подал иски о национализации имущества минобороны беларуси и российской компании "Волга-Днепр". Речь идет о шести авиадвигателях типа Д-18Т для самолетов АН-124-100 "Руслан" (принадлежат "Волга-Днепр") и авиадвигателе АИ-25ТЛ и воздушном стартере СВ-25ТЛ к нему (принадлежат минобороны беларуси).
Речь идет о составляющих системы электрического авиационного пуска, а именно воздушном стартере СВ-25ТЛ. Стартер используется для запуска двигателя производства украинского предприятия "Мотор Сич", который предназначен для установки на пассажирские и транспортные самолеты.
Белорусские медиа предполагают, что речь идет о комплектующих, которые министерство купило у Украины или отправляло на ремонт до широкомасштабной войны.
Минюст Украины подал иски о национализации имущества минобороны беларуси и российской компании "Волга-Днепр". Речь идет о шести авиадвигателях типа Д-18Т для самолетов АН-124-100 "Руслан" (принадлежат "Волга-Днепр") и авиадвигателе АИ-25ТЛ и воздушном стартере СВ-25ТЛ к нему (принадлежат минобороны беларуси).
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