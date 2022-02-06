Высший антикоррупционный суд изберет меру пресечения Александру Юрченко

22:02 17 Сентябрь Киев, Украина

Завтра, 18 сентября, в ВАКС рассмотрят ходатайство об избрании меры пресечения народному депутату Александру Юрченко.

Об этом сообщила пресс-секретарь ВАКС Олеся Чемерис.

"Завтра в 13:00 (будут избирать меру пресечения - ред.)", - сообщила пресс-секретарь.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что народный депутат Александр Юрченко, которого поймали на взятке, и которому вручили подозрение - обязательно сядет в тюрьму.



Как сообщалось, народному депутату Александру Юрченко сообщили о подозрении в получении взятки.



Отметим, что в рамках досудебного расследования детективами НАБУ установлено, что народный избранник в завуалированной форме попросил предоставить ему через посредника неправомерную выгоду в сумме 13 тыс. долл. за внесение предложений в законопроект и в дальнейшем 200 тыс. долл. для подкупа народных депутатов-членов Комитета за голосование за представленные им предложения.