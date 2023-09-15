Высшее военное командование Украины встретилось с американскими и британскими партнерами
17:05 15 сентября Киев, Украина
Главнокомандующий ВСУ
Валерий Залужный
вместе с другими представителями высшего военного командования Украины провел встречу с американскими и британскими партнерами.
Об этом генерал сообщил в своем Telegram-канале.
"Детально ознакомил союзников с оперативной обстановкой по всему фронту. Заслушали командиров и обсудили сложившуюся проблематику в группировках войск. Представил наше видение развития событий на передовой", — отметил Залужный.
Обсудили необходимость украинской армии в снарядах, вооружении и военной технике. По словам главнокомандующего ВСУ, ожидаются "хорошие новости".
"Также остановились на вопросах усиления нашей противовоздушной обороны, дополнительного транспорта для эвакуации раненых, поиска путей для ремонта техники и восстановления боеспособности воинских частей", - указал генерал.
Залужный добавил, что отдельной темой была рассмотрена ситуация в Черном море.
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