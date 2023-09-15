Высшее военное командование Украины встретилось с американскими и британскими партнерами

17:05 15 сентября Киев, Украина

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный вместе с другими представителями высшего военного командования Украины провел встречу с американскими и британскими партнерами.

Об этом генерал сообщил в своем Telegram-канале.

"Детально ознакомил союзников с оперативной обстановкой по всему фронту. Заслушали командиров и обсудили сложившуюся проблематику в группировках войск. Представил наше видение развития событий на передовой", — отметил Залужный.

Обсудили необходимость украинской армии в снарядах, вооружении и военной технике. По словам главнокомандующего ВСУ, ожидаются "хорошие новости".

"Также остановились на вопросах усиления нашей противовоздушной обороны, дополнительного транспорта для эвакуации раненых, поиска путей для ремонта техники и восстановления боеспособности воинских частей", - указал генерал.

Залужный добавил, что отдельной темой была рассмотрена ситуация в Черном море.