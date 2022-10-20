Высокая вероятность обстрелов мирного населения Херсонщины - Генштаб
09:44 20 октября Киев, Украина
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины предупредил о высокой вероятности обстрелов
российскими террористами мирного населения Херсонской области.
Говорится в сводке Генштаба ВСУ на утро 20 октября.
"Существует высокая вероятность осуществления российскими оккупантами обстрелов мирного населения Херсонской области. Так, утром 19 октября этого года на временно занятой территории проведена рассылка сообщений с призывом к эвакуации населения Новой Каховки якобы в связи с подготовкой обстрелов со стороны подразделений Вооруженных Сил Украины".
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