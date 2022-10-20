Высокая вероятность обстрелов мирного населения Херсонщины - Генштаб

"Существует высокая вероятность осуществления российскими оккупантами обстрелов мирного населения Херсонской области. Так, утром 19 октября этого года на временно занятой территории проведена рассылка сообщений с призывом к эвакуации населения Новой Каховки якобы в связи с подготовкой обстрелов со стороны подразделений Вооруженных Сил Украины".