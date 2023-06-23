Выполнено два из семи шагов: Совет министров дал оценку выполнения Украиной условий для вступления в ЕС

20:51 22 июня Киев, Украина

Совет ЕС по предложению Европейской комиссии определил семь шагов, которые Украина должна осуществить как приоритетные в своей заявке на членство в Евросоюзе. На сегодняшний день из этих семи шагов выполнено два — реформа судебной системы с созданием Высшего совета правосудия и Высшей квалификационной комиссии судей, а также согласование законодательства о СМИ с европейским.

Об этом заявил Европейский комиссар по вопросам расширения Оливер Варгеи в конце неформального Совета министров ЕС по общим делам в Стокгольме, сообщает SVT Play.
"На сегодняшний день из этих семи шагов выполнено два: реформа судебной системы с созданием Высшего совета правосудия и Высшей квалификационной комиссии судей, которые уже работают, с процессом отбора на основе заслуг, а также приведение законодательства о СМИ в полное соответствие с европейской директивой. Это шаги два и шесть", - сказал Оливер Варгее.
В то же время Еврокомиссар отметил, что Украина достигла значительного прогресса по реформе Конституционного суда, а именно — "выполнила более половины необходимой работы".
"Достигнут значительный прогресс, (то есть выполнено более половины необходимой работы — ред.) относительно Конституционного суда, который был первым приоритетом. В первом чтении был принят необходимый закон, устанавливающий надежный процесс, но еще рано делать выводы, поскольку второе чтение должно состояться 24 июня, и в него еще могут быть внесены поправки", - пояснил он.
Оливер Варгеи также добавил, что определенный прогресс был достигнут в других четырех шагах.
"С другой стороны, определенный прогресс был достигнут, (то есть менее половины необходимой работы — ред.) в других четырех шагах: борьба с коррупцией, борьба с отмыванием денег, деолигархизация и национальные меньшинства", — сказал Еврокомиссар по расширению Оливер Варгеи.