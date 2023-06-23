Выполнено два из семи шагов: Совет министров дал оценку выполнения Украиной условий для вступления в ЕС

Совет ЕС по предложению Европейской комиссии определил семь шагов, которые Украина должна осуществить как приоритетные в своей заявке на членство в Евросоюзе. На сегодняшний день из этих семи шагов выполнено два — реформа судебной системы с созданием Высшего совета правосудия и Высшей квалификационной комиссии судей, а также согласование законодательства о СМИ с европейским.
Об этом заявил Европейский комиссар по вопросам расширения Оливер Варгеи в конце неформального Совета министров ЕС по общим делам в Стокгольме, сообщает SVT Play.
Об этом заявил Европейский комиссар по вопросам расширения Оливер Варгеи в конце неформального Совета министров ЕС по общим делам в Стокгольме, сообщает SVT Play.
В то же время Еврокомиссар отметил, что Украина достигла значительного прогресса по реформе Конституционного суда, а именно — "выполнила более половины необходимой работы".
Оливер Варгеи также добавил, что определенный прогресс был достигнут в других четырех шагах.
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