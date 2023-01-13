"Выдающаяся роль" шойгу и герасимова: роспропаганде раздали новую инструкцию по освещению войны

19:15 13 января Киев, Украина

Кремлевским пропагандистам выдали новую методичку по освещению войны из 11 пунктов. В ней определяется на чем следует акцентировать внимание, а о чем писать и говорить не следует.

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.



Общие рекомендации:

Ориентировка на информацию исключительно из согласованных минобороны рф источников;





акцентировании в информационных материалах и комментариях "независимых" экспертов на ведущей и положительной роли лично сергея шойгу и валерия герасимова;





оправдание ударов по критической энергетической инфраструктуре Украины и ссылка на "вынужденность" таких действий; подчеркиванию темы предоставления Украине западного вооружения ("россия проводит военную операцию не против Украины, а против всего НАТО"!);





отказу от упоминания ЧВК Вагнера в положительном контексте (следует делать акцент на чрезмерных человеческих потерях и бессодержательных атаках ЧВК);





отслеживании и цитировании публикаций в иностранных СМИ об успехах вооруженных сил российской федерации и неудаче Вооруженных сил Украины (особое внимание рекомендуется концентрировать на заявлениях западных и украинских политиков, которые можно интерпретировать в подобном ключе).