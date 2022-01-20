Выдача паспортов РФ в ОРДЛО - это повод для нападения на Украину —  Литва в ОБСЕ

Российская Федерация активно раздает свои паспорта в ОРДЛО, чтобы использовать это как повод для новой агрессии против Украины.
Об этом говорится в сообщении постоянного представительства Литвы при ОБСЕ.
В литовской дипмиссии указали на то, что выданные на временно оккупированных территориях востока Украины российские паспорта не признаются международным сообществом.
Как сообщалось, в 2019 году президент РФ Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым на упрощенный порядок получения российского паспорта могут претендовать жители ОРДЛО, а также граждане Украины, которые в марте 2014 года проживали в Крыму.
Согласно официальным данным российской стороны, в настоящее время паспорт РФ выдали уже почти 530 тысячам жителей оккупированных территорий востока Украины.
Евросоюз выразил глубокую обеспокоенность относительно продолжения Россией выдачи паспортов в ОРДЛО, что противоречит Минским договоренностям и является очевидным нарушением суверенитета Украины.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что союзники Украины очень мягко реагируют на выдачу Россией паспортов жителям оккупированных территорий Украины.
Согласно официальным данным российской стороны, в настоящее время паспорт РФ выдали уже почти 530 тысячам жителей оккупированных территорий востока Украины.
Евросоюз выразил глубокую обеспокоенность относительно продолжения Россией выдачи паспортов в ОРДЛО, что противоречит Минским договоренностям и является очевидным нарушением суверенитета Украины.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что союзники Украины очень мягко реагируют на выдачу Россией паспортов жителям оккупированных территорий Украины.
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