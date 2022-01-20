Выдача паспортов РФ в ОРДЛО - это повод для нападения на Украину —  Литва в ОБСЕ

15:35 04 Май Киев, Украина

Российская Федерация активно раздает свои паспорта в ОРДЛО , чтобы использовать это как повод для новой агрессии против Украины.

Об этом говорится в сообщении постоянного представительства Литвы при ОБСЕ

"Паспортизация (выдача Россией паспортов в ОРДЛО - ред.) - это не что иное, как casus belli (повод для войны - ред.) для дальнейшей агрессии России против Украины", - отмечается в сообщении.

В литовской дипмиссии указали на то, что выданные на временно оккупированных территориях востока Украины российские паспорта не признаются международным сообществом.

"Их единственная цель - предоставление России casus belli для оправдания атаки против Украины", - отметили литовские дипломаты.

Как сообщалось, в 2019 году президент РФ Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым на упрощенный порядок получения российского паспорта могут претендовать жители ОРДЛО, а также граждане Украины, которые в марте 2014 года проживали в Крыму.



Согласно официальным данным российской стороны, в настоящее время паспорт РФ выдали уже почти 530 тысячам жителей оккупированных территорий востока Украины.



Евросоюз выразил глубокую обеспокоенность относительно продолжения Россией выдачи паспортов в ОРДЛО, что противоречит Минским договоренностям и является очевидным нарушением суверенитета Украины.



Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что союзники Украины очень мягко реагируют на выдачу Россией паспортов жителям оккупированных территорий Украины.