Выборы в США: официальная позиция Украины
11:49 05 ноября Киев, Украина
Независимо от того, какой выбор сделают граждане Америки, отношения и развитие стратегического партнерства Украины и США
останутся неизменными.
Об этом на брифинге сказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба
.
“Несмотря на то, что сейчас очень много различных комментариев, прогнозов о том, какими будут отношения США с Украиной после победы того или иного кандидата, я хочу выразить официальную нашу позицию, которая заключается в том, что, какой бы выбор не сделал американский народ, мы будем успешно развивать и в дальнейшем стратегическом партнерстве между США и Украиной”, — сказал министр.
Он напомнил, что поддержка Украины в США базируется не на персоналиях, это системная поддержка, которую страна имеет как в демократической партии, так и в республиканской.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии