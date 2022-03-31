Выборы в США: официальная позиция Украины

“Несмотря на то, что сейчас очень много различных комментариев, прогнозов о том, какими будут отношения США с Украиной после победы того или иного кандидата, я хочу выразить официальную нашу позицию, которая заключается в том, что, какой бы выбор не сделал американский народ, мы будем успешно развивать и в дальнейшем стратегическом партнерстве между США и Украиной”, — сказал министр.