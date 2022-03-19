Выборы в Госдуму РФ не должны быть признаны мировым сообществом — вице-президент ПАСЕ

20:13 21 июня Киев, Украина

Россия 19 сентября 2021 года планирует провести выборы в Госдуму, с привлечением украинцев с временно оккупированных территорий, что является прямым нарушением международного права, а соответственно результаты таких выборов не могут быть признаны действительными.

Такое мнение выразил вице-президент Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) народный депутат Украины Александр Мережко.

«Как юрист-международник я убежден, если в процессе выборов была нарушена хотя бы какая-то часть норм международного права, то это должно привести к полной, тотальной делегитимизации результатов выборов. То есть, если выборы проводятся на оккупированной территории, что является нарушением международного права, то такое международное преступление должно приводить к непризнанию всеми странами результатов таких выборов», - отметил вице-президент ПАСЕ.

Мережко предположил, что российские парламентские выборы в сентябре будут иметь еще больше сложностей. По его словам, во-первых, РФ вновь проводить «выборы» на территории оккупированного Крыма и, во-вторых, не исключается, что в избирательный процесс включат оккупированные районы Донецкой и Луганской областей.

«И к этому голосованию привлекут тех граждан Украины, которые были вынуждены получить российское гражданство. Это является дополнительным аргументом и фактором, чтобы не признавать результаты этих выборов», - подчеркнул Мережко.

После выборов 2016 года Украина при поддержке некоторых европейских стран призвала международное сообщество не признавать результаты парламентских выборов в РФ, которые были проведены также на территории временно оккупированного Крыма и города Севастополя. В тоже время ЕС в целом признал выборы, за исключением полномочий трех депутатов, «избранных» от Крыма. Эти лица подверглись персональным международным санкциям.



Как сообщалось, в Страсбурге 21-24 июня проходит летняя сессия ПАСЕ. Делегаты работают в гибридном формате.