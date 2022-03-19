Выборы в Госдуму РФ не должны быть признаны мировым сообществом — вице-президент ПАСЕ

Россия 19 сентября 2021 года планирует провести выборы в Госдуму, с привлечением украинцев с временно оккупированных территорий, что является прямым нарушением международного права, а соответственно результаты таких выборов не могут быть признаны действительными.
Такое мнение выразил вице-президент Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) народный депутат Украины Александр Мережко.
Мережко предположил, что российские парламентские выборы в сентябре будут иметь еще больше сложностей. По его словам, во-первых, РФ вновь проводить «выборы» на территории оккупированного Крыма и, во-вторых, не исключается, что в избирательный процесс включат оккупированные районы Донецкой и Луганской областей.
После выборов 2016 года Украина при поддержке некоторых европейских стран призвала международное сообщество не признавать результаты парламентских выборов в РФ, которые были проведены также на территории временно оккупированного Крыма и города Севастополя. В тоже время ЕС в целом признал выборы, за исключением полномочий трех депутатов, «избранных» от Крыма. Эти лица подверглись персональным международным санкциям.
Как сообщалось, в Страсбурге 21-24 июня проходит летняя сессия ПАСЕ. Делегаты работают в гибридном формате.
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