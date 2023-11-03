Выборы повлияли на решение о мобилизации в россии - ГУР
12:11 03 ноября Киев, Украина
Представитель Главного управления Минобороны (ГУР)
Андрей Юсов заявил, что решение о мобилизации в россии временно приостановлено из-за опасений по поводу внутренней нестабильности и протестных движений в стране перед президентскими выборами.
"Решение о новой волне публичной мобилизации серьезно рассматривалось и буквально лежало на столе военно-политического руководства государства-агрессора. Тем не менее, это решение так и не было воплощено и отложено по разным причинам", - заявил он.
В частности, как отметил Юсов, из-за опасений дестабилизационных и протестных процессов внутри рф, которая "на самом деле крайне нестабильным образованием с кучей внутренних проблем".
"Первая волна этой так называемой частичной мобилизации часть этих проблем очень ярко подсветила. Поэтому такое решение рассматривается, но по состоянию на данный момент оно не принято", – добавил он, отметив, что немалую роль в этом играют мартовские президентские выборы в рф – фактор на который в кремле учитывают.
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