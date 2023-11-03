Выборы повлияли на решение о мобилизации в россии - ГУР

12:11 03 ноября Киев, Украина

Представитель Главного управления Минобороны ( ГУР) Андрей Юсов заявил, что решение о мобилизации в россии временно приостановлено из-за опасений по поводу внутренней нестабильности и протестных движений в стране перед президентскими выборами.

"Решение о новой волне публичной мобилизации серьезно рассматривалось и буквально лежало на столе военно-политического руководства государства-агрессора. Тем не менее, это решение так и не было воплощено и отложено по разным причинам", - заявил он.

В частности, как отметил Юсов, из-за опасений дестабилизационных и протестных процессов внутри рф, которая "на самом деле крайне нестабильным образованием с кучей внутренних проблем".