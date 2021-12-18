Выборы по новому избирательному кодексу. Особенности

18:34 24 Июль Киев, Украина

Новый Избирательный кодек внес свои коррективы в местные выборы , поэтому их формат будет отличаться, от привычного, рядом особенностей.

Об этом сообщает в пятницу, 24 июля, член ЦИК Сергей Постивий.



В ЦИК выделили четыре особенности выборов, которые состоятся 25 октября:

выборы будут организовываться на новой территориальной основе;

в год проведения очередных местных выборов будут проведены первые местные выборы в тергромады, которые назначаются и проводятся вместе с очередными;

в тергромады, которые назначаются и проводятся вместе с очередными; выборы депутатов местных советов будут организовываться и проводиться по новым избирательным системам;

местные выборы предполагают соблюдение гендерной квоты - среди каждых пяти кандидатов в списке должно быть не менее двух женщин. Без соблюдения квот могут отказать кандидатам всего списка.

ЦИК напоминает, что новые избирательные системы будут использоваться в зависимости от количества избирателей в теробщине.

Депутатов сельского, поселкового, городского совета (территориальных общин с количеством избирателей в 10000) будут выбирать по мажоритарной системе относительного большинства в многомандатных избирательных округах, на которые делится территория соответствующей территориальной общины.

В каждом таком округе может быть избрано не менее двух и не более четырех депутатов.



Депутатов Верховной Рады АРК, областных, районных, районных в городе советов, а также депутатов городских, сельских, поселковых советов (территориальных общин с количеством избирателей 10 000 и более) будут избирать по системе пропорционального представительства по открытым избирательным спискам местных организаций политических партий в территориальных избирательных округах, на которые делится единственный многомандатный избирательный округ, совпадающий с территорией соответствующей Автономной Республики Крым, области, района, города, района в городе, селе, поселке согласно административно-территориальному устройству или территории городской, сельской, поселковой территориальной общины.



Также по новым правилам вводится новая система выдвижения кандидатов в депутаты - единого и территориальных избирательных списков.