Выборы мэра Кривого Рога: назван победитель

22:09 07 декабря Киев, Украина

Территориальная избирательная комиссия, в понедельник, 7 декабря, сообщила, что по результатам второго тура выборов, мэром Кривого Рога стал Константин Павлов, представитель "Оппозиционной платформы - За жизнь".

За Павлова отдали голоса 97 591 избирателей (56.97%), а за его оппонента Дмитрия Шевчика от "Слуги народа" - 69 369 (43.03%).



Напомним, что в первом туре 25 октября Шевчик и Павлов получили 25,94% и 9,15% голосов соответственно.



Действующий городской голова, кандидат Юрий Вилкул, занимающий эту должность на протяжении 10 лет, по результатам голосования 25 октября получил самую большую поддержку избирателей (44,96%), однако 17 ноября он отказался от участия в повторном голосовании.



Такое решение кандидат объяснил состоянием здоровья, одновременно призвав поддержать выдвиженца "Оппозиционной платформы - За жизнь" Константина Павлова.