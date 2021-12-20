Выборы харьковского мэра назначены на 31 октября
20:22 30 Март Киев, Украина
Верховная Рада определилась с датой проведения внеочередных выборов городского головы Харькова
. Замену Геннадию Кернесу харьковчане будут выбирать 31 октября 2021 года.
Об этом сообщалось на заседании украинского парламента.
"За" проголосовали 249 народных избранников.
"Назначить внеочередные выборы Харьковского городского главы Харьковского района Харьковской области на воскресенье 31 октября 2021 года. Центральной избирательной комиссии... определить в установленном порядке объем бюджетных расходов, необходимых для проведения внеочередных выборов Харьковского городского главы", - говорится в документе.
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