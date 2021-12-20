Выборы харьковского мэра назначены на 31 октября

20:22 30 Март Киев, Украина

Верховная Рада определилась с датой проведения внеочередных выборов городского головы Харькова . Замену Геннадию Кернесу харьковчане будут выбирать 31 октября 2021 года.

Об этом сообщалось на заседании украинского парламента.



"За" проголосовали 249 народных избранников.