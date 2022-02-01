Выборы-2020: сегодня стартовал процесс официального выдвижения кандидатов

С сегодняшнего дня, 15 сентября, начался процесс официального выдвижения кандидатов в депутаты местных советов и на должности сельского, поселкового, городского голов.
Это предполагает календарный план основных организационных мероприятий по подготовке и проведению местных выборов 25 октября, утвержденный Центральной избирательной комиссией.
В частности, выдвижение кандидатов будет происходить в период с 15 до 24 сентября, а обнародование сведений о регистрации кандидатов должна завершиться до 2 октября.
Начало предвыборной агитации стартует со следующего дня после принятия решения о регистрации кандидата.
Приглашение избирателям должны быть направлены до 15 октября.
Само голосование будет проходить 25 октября с 08:00 до 20:00.
Результаты выборов ЦИК должен объявить в течение 3-6 ноября.я Навального. В Берлине советуют обратиться в ОЗХО, специалисты которой взяли у Навального пробы.
Это предполагает календарный план основных организационных мероприятий по подготовке и проведению местных выборов 25 октября, утвержденный Центральной избирательной комиссией.
В частности, выдвижение кандидатов будет происходить в период с 15 до 24 сентября, а обнародование сведений о регистрации кандидатов должна завершиться до 2 октября.
Начало предвыборной агитации стартует со следующего дня после принятия решения о регистрации кандидата.
Приглашение избирателям должны быть направлены до 15 октября.
Само голосование будет проходить 25 октября с 08:00 до 20:00.
Результаты выборов ЦИК должен объявить в течение 3-6 ноября.я Навального. В Берлине советуют обратиться в ОЗХО, специалисты которой взяли у Навального пробы.
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