Вторжение в Украину дестабилизирует геополитические кампании путина - ISW

Российская война ставит под угрозу максималистские цели путина в Украине с глобальными кампаниями. Об этом сообщил американский Институт изучения войны (ISW) в отчете за 12 декабря.
По оценке Минобороны Великобритании, расходы россии на оборону значительно увеличились и составят более 30% всего бюджета россии на 2023 год.
По оценке Минобороны Великобритании, расходы россии на оборону значительно увеличились и составят более 30% всего бюджета россии на 2023 год.
Они полагают, что российские силы давно перебрасывают оборудование и персонал из других зон конфликтов, таких как Сирия и Нагорный Карабах, и могут отказаться от других боевых действий и операций мягкой силы в пользу продолжения затяжной войны в Украине.
Кроме того, расходы рф на региональные инициативы "мягкой силы" уже вызвали недовольство нескольких провоенных блогеров, которые критиковали кремль за выделение почти шести миллиардов рублей на развитие русскоязычных школ в Таджикистане, не обеспечивая при этом российские силы на поле боя.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии