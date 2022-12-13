Вторжение в Украину дестабилизирует геополитические кампании путина - ISW

09:36 13 декабря Киев, Украина





По оценке Минобороны Великобритании, Российская война ставит под угрозу максималистские цели путина в Украине с глобальными кампаниями. Об этом сообщил американский Институт изучения войны (ISW) в отчете за 12 декабря.По оценке Минобороны Великобритании, расходы россии на оборону значительно увеличились и составят более 30% всего бюджета россии на 2023 год.

"Таким образом, путин продолжает истощать свой бюджет на войну в Украине, и в процессе этого ему, возможно, придется прекратить финансирование других международных или внутренних кампаний", - отметили аналитики.



Они полагают, что российские силы давно перебрасывают оборудование и персонал из других зон конфликтов, таких как Сирия и Нагорный Карабах, и могут отказаться от других боевых действий и операций мягкой силы в пользу продолжения затяжной войны в Украине.

"Путин, по-видимому, по-прежнему не желает жертвовать своими геополитическими инициативами в краткосрочной перспективе и рискует столкнуться с финансовым затруднительным положением... Он, например, продолжал попытки восстановить позиции россии в Центральной Азии, безуспешно предложив создать трехсторонний союз между россией, Казахстаном и Узбекистаном в конце ноября и во время заседания Высшего Евразийского экономического совета в Бишкеке", - говорится в отчете.

Кроме того, расходы рф на региональные инициативы "мягкой силы" уже вызвали недовольство нескольких провоенных блогеров, которые критиковали кремль за выделение почти шести миллиардов рублей на развитие русскоязычных школ в Таджикистане, не обеспечивая при этом российские силы на поле боя.